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Британія виділить понад 63 млн доларів військової допомоги: що отримає Україна

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Лондон, Середа 24 серпня 2022 17:13
Британія виділить понад 63 млн доларів військової допомоги: що отримає Україна Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія в День незалежності виділяє Україні новий пакет військової допомоги на понад 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.

Дрони мають розмір менший за мобільний телефон, а навчитися керувати ними можна за 20 хвилин. Безпілотник передає відео в реальному часі та робить нерухомі зображення.

Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах. Найближчими тижнями українські військові пройдуть спеціальні навчання.

Крім того, Лондон продовжує розширювати підготовку українських захисників. До навчань приєдналися вже вісім країн - Канада, Данія, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва.

Візит Джонсона до Києва

Сьогодні в День незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Це його прощальний візит в Україну, адже восени Джонсон піде з посади.

Глава британського уряду привітав українців зі святом та підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів.

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