Данілов заявив, що влада готувалася до війни ще з 2019 року

Українська влада готувалася до повномасштабної війни ще з грудня 2019 року. Якби це було не так, то російські танки були б уже в Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю польській газеті Wyborcza .

"Для нас це (повномасштабне вторгнення - ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим викликом, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", - каже Данілов.

Секретар РНБО зазначив, Росія сподівалася на втечу Володимира Зеленського з Києва, але цього не сталося.

"На це тиснули та наші західні партнери. Президент Володимир Зеленський, однак, вирішив залишитися в Києві. Це стало можливим, тому що для нього заздалегідь були створені безпечні умови для роботи в такій ситуації...Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі", - пояснює Данілов.

Він також висловив думку, що не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде за результатами через деякий час.

"Сьогодні, після пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: "завтра вас уб'ють". Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що влада України знала про всі сценарії, які розробляла РФ, а тому готувалася до повномасштабного вторгнення росіян.

Додамо, як заявив раніше президент Володимир Зеленський, до початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи, на що наша країна відповідала - дайте нам зброю.

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