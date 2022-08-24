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Росія за пів року війни втратила військової техніки на понад 16 млрд доларів

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Україна, Середа 24 серпня 2022 15:54
Росія за пів року війни втратила військової техніки на понад 16 млрд доларів Фото: Росія за пів року війни втратила військової техніки на понад 16 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За пів року війни російська сторона втратила майже 2000 танків, 234 літаки та 15 кораблів, на загальну суму у майже 16,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

З 24 лютого російська армія втратила 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд доларів. Під час підрахунків, не була врахована вартість ракет, якими російська армія била по території України.

Найбільшою втратою окупантів стало потоплення флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва". Його вартість визначалась у 750 млн доларів. Українським військовим вдалось потопити корабель у квітні цього року.

На острові Зміїний, який українській армії вдалось звільнити та у навколишніх водах було знищено російської техніки на 165 млн доларів. Військовим вдалось знищити вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" та "Стріла".

Найбільші втрати російської армії за одиницю:

  • ракетний крейсер "Москва" - 750 млн доларів;
  • літак Іл-76 - 86 млн доларів;
  • десантний корабель "Саратов" -75 млн доларів;
  • літак Су-30СМ - 50 млн доларів;
  • літак Су-34 - 40 млн доларів.

У серпні на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму було знищено 9 російських військових літаків. Це вважається найбільшою втратою авіації Росії з часів Другої світової війни.

Найбільше втрат російська армія зазнала у перший тиждень вторгнення. Тоді ЗСУ знищили техніку ворога на 2,2 млрд доларів. Серед загальних втрат у техніці переважають знищені літаки. Надалі по списку йдуть танки, броньовані бойові машини, гелікоптери та системи ППО.

Нагадаємо, що раніше СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів.

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