ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія спеціально провокує енергетичну бідність у світі, - Зеленський

Новость на русском →
Нью-Йорк, Середа 24 серпня 2022 18:20
Росія спеціально провокує енергетичну бідність у світі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія навмисно намагається спровокувати енергетичну бідність для десятків мільйонів людей у різних країнах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.

"Росія має намір намагається викликати енергетичну бідність десятків мільйонів людей, позбавивши їх доступу до основних товарів і електроенергії, має намір піднімаючи ціни на енергію. Це робиться постійним членом Ради Безпеки (ООН-ред.), який все ще користується привілеєм свого права вето", - заявив президент України.

Зазначимо, що 24 серпня в Нью-Йорку стартувало засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене півріччю вторгнення Росії в Україну. Радбез ООН на засіданні має розглянути коло питань, пов'язаних з наслідками війни РФ проти України. Ініціаторами засідання виступають США і країни Європи, представлені в Радбезі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів