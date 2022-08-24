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Окупанти завдали два ракетних удари по Хмельницькій області: в ОВА розповіли про наслідки

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Україна, Середа 24 серпня 2022 21:23
Окупанти завдали два ракетних удари по Хмельницькій області: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Сергій Гамалій, очільник Хмельницької ОВА (adm-km.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія завдала два ракетних удари по території Шепетівського району, наслідки обстрілу ліквідовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - заявив Гамалій.

Очільник області повідомив, що два ракетних удари були завдані по критичній інфраструктурі Шепетівського району. В будинках, що знаходяться поруч було вибито вікна та двері. Влада з'ясовує інформація щодо постраждалих.

Нагадаємо, що сьогодні у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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