Окупанти завдали два ракетних удари по Хмельницькій області: в ОВА розповіли про наслідки
Фото: Сергій Гамалій, очільник Хмельницької ОВА (adm-km.gov.ua)
Російська армія завдала два ракетних удари по території Шепетівського району, наслідки обстрілу ліквідовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - заявив Гамалій.
Очільник області повідомив, що два ракетних удари були завдані по критичній інфраструктурі Шепетівського району. В будинках, що знаходяться поруч було вибито вікна та двері. Влада з'ясовує інформація щодо постраждалих.
Нагадаємо, що сьогодні у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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