Норвегія і Великобританія поставлять Україні мікродрони для допомоги у війні з Росією

Норвегія і Великобританія спільно передадуть Україні мікродрони для допомоги у війні з Росією. Вартість безпілотників Black Hornet, використовуваних для розвідки та ідентифікації цілей, складе до 90 млн норвезьких крон (9,3 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Норвегії.

У пакет входять системи Black Hornet із запчастинами, транспортом і навчанням. Програма фінансуватиметься британським фондом, в який Норвегія вклала 400 млн норвезьких крон.

Розроблений в Норвегії безпілотник використовується в ряді союзних країн, включаючи США і Великобританію. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації цілей.

За словами Міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, він простий в експлуатації, надійний в залежності від умов, його важко виявити і він особливо добре підходить для ведення бойових дій в міських умовах.

Приблизно на 100 млн Норвезьких коштів Фонду буде закуплена система захисту від дронів. В якості системи обрана система захисту від дронів Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Steelrock Nightfighter - це портативна система, що забезпечує захист від дронів за рахунок ефективного глушіння. Система особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій та інших важливих ресурсів.

За словами міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, ці новаторські безпілотники дадуть українським солдатам важливу перевагу в боротьбі за захист своєї країни від жорстокого і нічим не спровокованого вторгнення Путіна.