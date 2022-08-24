Росія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Повідомляється про 15 загиблих і 50 поранених.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.