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Росія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених

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Дніпро, Середа 24 серпня 2022 21:03
Росія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених Фото: Росія завдала ракетного удару по станції Чаплине, ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Повідомляється про 15 загиблих і 50 поранених.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.

"Я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, прямо по вагонах... Станом на даний момент вбито щонайменше 15 осіб, близько 50 - поранені. Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість людей ще може зрости", - заявив глава держави.

Росія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і пораненихРосія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених

Росія вдарила по потягу в Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених

Нагадаємо, сьогодні російська ракета влучила в приватний будинок у Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Також повідомлялося, що сьогодні російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

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