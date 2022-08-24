Новий пакет військової допомоги Україні від США: у Пентагоні назвали терміни поставок зброї
США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу.
"Поставки (озброєння Україні - ред.) почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки", - заявив Каль.
За його словами, частина озброєння, яке увійшло в новий пакет допомоги Україні, не призначене для застосування в реаліях триваючої війни, але воно може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.
В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.