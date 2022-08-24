Новий пакет військової допомоги Україні від США: у Пентагоні назвали терміни поставок зброї

США планують почати поставки озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу.