Внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула дитина
Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула дитина (facebook com MNSDNE)
Російські загарбники обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області 24 серпня. Внаслідок атаки загинула дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав він.
Нагадаємо, близько 15:00 ворожа ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі. Тоді під завалами опинилось двоє дітей, яких евакуювали рятувальники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.