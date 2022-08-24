Внаслідок обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинула дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

"Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав він.

Нагадаємо, близько 15:00 ворожа ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі. Тоді під завалами опинилось двоє дітей, яких евакуювали рятувальники.

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