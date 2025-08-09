Трамп и Путин готовят встречу, Зеленский "на телефоне" с Европой – дайджест недели

На этой неделе резко активизировались переговоры о завершении российско-украинской войны. Импульс им придала поездка спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву.

РБК-Украина рассказывает о результатах визита американского чиновника, дальнейшей дипломатической активности и перспективах встречи Украины, США и России на уровне лидеров государств.

Главное:

О чем Виткофф говорил с Путиным в Москве?

Как оценивают в Украине и Европе результаты переговоров?

Как Украина и западные партнеры координируют позиции?

От чего зависит проведение встречи Зеленского, Трампа и Путина?

Подготовка к переговорам

Переговорный процесс запустило завершение дедлайна, который установил Трамп для России – если до 8 августа не будет прогресса в переговорах, Трамп обещал ударить по РФ санкциями и торговыми тарифами. Накануне поездки Стивена Уиткоффа в Россию, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ключевой темой стало прекращение войны РФ против Украины. Еще одной темой обсуждений были санкции против России.

В этот же день Трамп заявил, что Путина может остановить дальнейшее падение цен на нефть.

"Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", – заявил Трамп в интервью CNBC.

В начале августа цены на нефть резко снизились, достигнув самого низкого значения с 2021 года. Так, стоимость барреля марки Brent упала до 66 долларов.

Эти слова Трампа были дополнительно подкреплены давлением США на Индию – второго по объемам покупателя российской нефти. Трамп ввел против страны вторичные тарифы в 25%, после чего Индия начала отказываться от закупок нефти в РФ.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может якобы может пойти, чтобы избежать вторичных тарифов и санкций от США. Как рассказывали агентству неназванные источники, визит Уиткоффа в Россию – это, мол, последняя возможность для Москвы достичь соглашения с Трампом.

Визит Уиткоффа в Россию и дальнейшие переговоры

В Москве Стивен Уиткофф провел 3-часовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, стороны "обменялись сигналами".

После встречи с Путиным спецпосланник США сразу позвонил Трампу, а тот в свою очередь провел новый разговор с Зеленским. В нем также приняли участие и европейские лидеры. После этого звонка президент Украины в вечернем обращении заявил: "Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает".

По информации Bloomberg, Трамп в разговоре с партнерами высказал предположение, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на мирные переговоры в обмен на обсуждение обмена территориями.

Украинская сторона выступает за так называемое перемирие в небе с россиянами, однако от Москвы до сих пор нет ответа, сообщили источники РБК-Украина. А участие Европы в переговорном процессе в принципе все еще обсуждается.

Впоследствии сам Трамп назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной. "Был достигнут значительный прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", –сообщил он.

Однако позже в разговоре с журналистами Трамп указал, что разговор в Москве нельзя назвать "прорывным".

Польское онлайн-издание Onet со ссылкой на собственные источники обнародовало детали позиций, которые якобы были объявлены Виткоффом Путину

В частности, это фактическое признание российских территориальных достижений путем отложения обсуждений этого вопроса на 49 или 99 лет, отмена большинства санкций против России, возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе, отсутствие гарантий нерасширения НАТО, отсутствие гарантий приостановки военной поддержки Украины.

Однако впоследствии советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал обнародованный план фейком.

"Сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков (помощник российского диктатора Юрий Ушаков - ред.) успели поговорить с этим порталом (речь идет об Onet - ред.). Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", – подчеркнул Литвин.

Однако и у других западных медиа появляются сообщения о деталях будущих договоренностей. Так, источники Bloomberg сообщили, что обсуждается закрепление за Россией контроля над территориями, захваченными во время вторжения в Украину.

Впоследствии сам Трамп публично объявил, что предлагается "обмен территориями" между Украиной и РФ, не приведя подробностей. В то время как The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники уточнило, что согласно предложению Путина, которое тот передал Виткоффу, Украина должна вывести свои войска со всей территории Донбасса, в обмен на обещание России прекратить огонь.

Будущая встреча с Путиным

Сразу после поездки Уиткоффа в Москву появились сообщения о возможной встрече Трампа с Путиным. А после этого якобы рассматривается трехсторонняя встреча и с участием Владимира Зеленского. По данным источников The New York Times, Трамп сообщил о таких планах во время разговора с европейскими лидерами.

Источники Fox News, знакомые с переговорами, заявили, что встреча якобы планируется уже на ближайший понедельник, 11 августа.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что перспектива встречи зависит от прогресса по миру в Украине. В то же время он не исключил телефонный разговор между Трампом и Путиным в течение ближайших нескольких дней.

Украина поддерживает идею встречи на лидеров глав государств и предложила три переговорных формата, сообщил президент Зеленский по итогам консультаций с партнерами 7 августа.

"Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", – подчеркнул глава Украины.

Среди возможных мест такой встречи в американских и европейских медиа упоминались Рим, Будапешт, Минск и Объединенные арабские эмираты. В конце концов интригу развеял сам Трамп, сообщив, что встреча состоится 15 августа на Аляске. А по информации CBS, к этой встрече, возможно, тем или иным способом присоединится и Зеленский. Кроме того, уже в эти выходные, сообщают источники Axios, украинские, европейские и американские чиновники соберутся в Лондоне для координации шагов перед саммитом Трампа-Путина.

Перспективы следующей недели

Сейчас продолжается координация позиций Украины и Европы. 7 августа президент Украины совершил телефонные звонки своим визави из Италии, Германии и Франции. Также Стивен Уиткофф провел видеоконференцию с чиновниками Украины и еще пяти стран.

8 августа президент Зеленский осуществил разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время него польский лидер предположил, что война России против Украины может быть заморожена вскоре. И это может произойти "скорее раньше, чем позже".