Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина, - CBS News

Суббота 09 августа 2025 02:45
Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина, - CBS News Фото: Зеленский, Путин, Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, определенным образом будет участвовать во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Напомним, сегодня Трамп объявил о том, что 15 августа встретится с Путиным. Их встреча состоится на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", - сообщил Трамп.

Сейчас в Украине не комментировали заявление Трампа. Однако источники CBS News заявляют, что Зеленский, возможно, определенным образом будет участвовать во встрече Трампа и Путина.

В то же время у самого Путина уже сделали заявление относительно его встречи с Трампом.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Встреча состоится на Аляске

Почему именно Аляску выбрали местом встречи Трампа и Путина - не известно. Однако стоит напомнить о том историческом факте, что Аляска когда-то принадлежала Российской империи. Основной интерес россиян в этом регионе был промысел морских котиков и выдр. Но сложные условия содержания колонии и уменьшение доходов, империя начала рассматривать продажу Аляски как выгодный шаг.

Именно поэтому в 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов в золоте, что считается одной из самых выгодных сделок в американской истории.

Передача Аляски состоялась 18 октября того же года: над столицей колонии спустили российский флаг и подняли американский. Поначалу в США многие относились к сделке с недоверием, называя ее "пустыней Сюарда" - по имени государственного секретаря Уильяма Сюарда, инициировавшего покупку. Однако со временем открытие золота, нефти и других ресурсов превратило Аляску в стратегически и экономически важную территорию для Соединенных Штатов.

