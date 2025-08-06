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Трамп ударил по Индии 25% пошлинами из-за ее торговли с Россией

Вашингтон, Среда 06 августа 2025 17:16
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Трамп ударил по Индии 25% пошлинами из-за ее торговли с Россией Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп ввел против Индии дополнительные 25% пошлины. Причина - торговые связи Дели с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ американского лидера.

В указе сказано, что на основании полученной от высокопоставленных чиновников информации Трамп пришел к выводу, что "политика правительства Российской Федерации продолжают представлять исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Для решения этой угрозы я постановляю ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно закупает нефть у России", - уточняется в указе.

Стоит заметить, что адвалорная пошлина - это таможенная пошлина, размер которой рассчитывается как процент от стоимости товара, а не в фиксированной сумме за единицу. В частности, если товар стоит 1000 долларов, а адвалорная пошлина составляет 25%, то при ввозе товара нужно будет уплатить 250 долларов пошлины.

Тарифы вступят в силу не позднее чем через 21 день после подписания указа.

В указе отмечается, что президент оставляет за собой право его изменить, если "иностранное государство предпримет ответные действия, или если Россия и страны, на которые распространяется указ, начнут сотрудничество по вопросам нацбезопасности и внешней политики".

К слову, с 1 августа США ввели против Индии 25% пошлины. Новое решение Трампа - это уже дополнительные тарифы сверх тех, которые действуют с начала месяца.

Угрозы Трампа

Напомним, в понедельник, 4 августа, президент США Дональд Трамп пообещал существенно повысить тарифы против Индии. Такое решение американский лидер объяснил тем, что Индия продолжает импортировать нефть из РФ и ей "нет дела до гибели украинцев от российской военной машины".

Уже вчера, 5 августа, американский лидер уточнил, что решение о дополнительных тарифах примет в течение 24 часов.

Более детально о том, сможет ли такое решение вынудить Индию прекратить импорт российской нефти, - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия Дональд Трамп Война в Украине
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