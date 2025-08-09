Перед саммитом Трампа и Путина Украина и ее союзники соберутся в Британии, - Axios
Высокопоставленные чиновники из США, Украины и Европы готовятся к встрече в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина по миру в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании. Целью является согласование общей позиции перед запланированной встречей президентов Трампа и Путина, сообщили Axios сразу три источника, знакомые с планами.
Идея встречи возникла после нескольких телефонных переговоров между чиновниками США, Украины и Европы.
Украина и ее союзники в НАТО обеспокоены, что Трамп может принять предложения Путина о прекращении войны без учета их интересов.
Известно, что Путин согласился прекратить войну, если Украина откажется от контроля над Луганской и Донецкой областями, а также Крымом. Часть участников переговоров также услышала, что Путин мог бы отказаться от претензий на Херсонскую и Запорожскую области.
В то же время украинские чиновники отмечают, что не имеют полной информации о российском предложении и позиции США.
Кстати, даже если Зеленский согласится на какие-то территориальные уступки, то ему придется провести референдум, ведь по Конституции Украины территории нельзя отдавать без волеизъявления народа.
Завершение войны при посредничестве Дональда Трампа
Существует предположение, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом может выдвинуть ультиматум в отношении Украины - потребует признания оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.
Трамп уже назвал дату и место встречи с российским диктатором.