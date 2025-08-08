Цены на нефть показали худший результат с 2021 года

Нефть пережила самый продолжительный спад с 2021 года. Трейдеры посчитали, что усилия США по прекращению войны против Украины не повлияют на общие поставки, даже несмотря на то, что Вашингтон наказал Индию за закупку российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Цена на нефть марки Brent упала до 66 долларов за баррель, снижаясь седьмую сессию подряд, а цена на нефть марки West Texas Intermediate опустилась ниже 64 долларов.



Действия Трампа

Президент США Дональд Трамп, который установил для Москвы крайний срок 8 августа для заключения перемирия, заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, даже если тот пока не согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Трамп удвоил пошлины на весь импорт из Индии до 50% в качестве штрафа за потребление российской нефти, что побудило местные государственные нефтеперерабатывающие заводы отказаться от закупок и искать другие варианты.

Министр финансов Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что США могут в какой-то момент также ввести пошлины на Китай, отвечая на вопрос о введении санкций против стран, покупающих энергоносители у Москвы.

"Позитивные сигналы, полученные в результате состоявшихся на этой неделе переговоров между США и Россией, а также планы прямой встречи Трампа и Путина, снизили обеспокоенность по поводу перебоев с поставками из России, что привело к значительному снижению премий за геополитический риск", - заявил Гао Минюй, главный энергетический аналитик SDIC Essence Futures Co.

Снижение цен

Цены на нефть резко упали в августе после трех месяцев роста. Инвесторы готовятся к потенциальному избытку предложения в конце этого года после того, как ОПЕК+ продолжила кампанию по смягчению ограничений на добычу.

В то же время фьючерсы на нефть упали на фоне признаков замедления роста крупнейшей экономики мира, поскольку более широкие торговые пошлины Трампа негативно сказались на деловой активности, создав риск для спроса на энергоносители.