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Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, - Bloomberg

Вторник 05 августа 2025 20:12
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Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, - Bloomberg Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может пойти, чтобы избежать вторичных тарифов и санкций от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали изданию неназванные источники, визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе - это последняя возможность для Москвы достичь сделки с Трампом, даже если шансы на успех невелики.

Один из собеседников Bloomberg уточнил, что в качестве компромисса может быть предложена пауза в воздушных ударах с применением дронов и ракет. По его словам, это возможно при условии, если Украина также согласится на такой шаг.

При этом российский диктатор Владимир Путин продолжает отбрасывать идею всеобщего прекращения огня и не хочет менять ультимативные условия для завершения войны.

"Трампу нужно некое "подношение", уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подношением", - рассказал Bloomberg московский политический консультант, близкий к Кремлю, Сергей Марков.

Перемирие в воздухе

Напомним, еще несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский предложил России поэтапное перемирие.

В частности, согласно инициативе главы украинского государства, первым этапом должно было стать перемирие в небе и на море.

Речь о полном запрете ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

Тогда Россия на такую инициативу не согласилась. Сейчас же, если она продолжит сопротивляться перемирию, ей грозят вторичные тарифы и санкции от президента США Дональда Трампа. Американский лидер установил дедлайн до 8 августа.

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