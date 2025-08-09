Трамп і Путін готують зустріч, Зеленський "на телефоні" з Європою – дайджест тижня

Цього тижня різко активізувалися переговори про завершення російсько-української війни. Імпульсу їм надала поїздка спецпредставника США Стівена Віткоффа у Москву.

РБК-Україна розповідає про результати візиту американського посадовця, подальшу дипломатичну активність та перспективи зустрічі України, США та Росії на рівні лідерів держав.

Головне:

Про що Віткофф говорив з Путіним у Москві?

Як оцінюють в Україні та Європі результати перемовин?

Як Україна та західні партнери координують позиції?

Від чого залежить проведення зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна?

Підготовка до переговорів

Переговорний процес запустило завершення дедлайну, який встановив Трамп для Росії – якщо до 8 серпня не буде прогресу в переговорах, Трамп обіцяв вдарити по РФ санкціями і торговими тарифами. Напередодні поїздки Стівена Віткоффа у Росію, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни РФ проти України. Ще однією темою обговорень були санкції проти Росії.

В цей же день Трамп заявив, що Путіна може зупинити подальше падіння цін на нафту.

"Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", – заявив Трамп в інтерв'ю CNBC.

На початку серпня ціни на нафту різко знизилися, досягнувши найнижчого значення з 2021 року. Так, вартість барреля марки Brent впала до 66 доларів.

Ці слова Трампа були додатково підкріплені тиском США на Індію - другого за обсягами покупця російської нафти. Трамп запровадив проти країни вторинні тарифи у 25%, після чого Індія почала відмовлятись від закупівель нафти у РФ.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може нібито може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США. Як розповідали агентству неназвані джерела, візит Віткоффа до Росії – це, мовляв, остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом.

Візит Віткоффа в Росію та подальші переговори

У Москві Стівен Віткофф провів 3-годинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Як заявили в Кремлі, сторони "обмінялися сигналами".

Після зустрічі з Путіним спецпосланець США одразу подзвонив Трампу, а той своєю чергою провів нову розмову із Зеленським. У ній також взяли участь і європейські лідери. Після цього дзвінка президент України у вечірньому зверненні заявив: "Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує".

За інформацією Bloomberg, Трамп у розмові з партнерами висловив припущення, що російський диктатор Володимир Путін піде на мирні переговори в обмін на обговорення обміну територіями.

Українська сторона виступає за так зване перемир'я у небі з росіянами, проте від Москви досі немає відповіді, повідомили джерела РБК-Україна. А участь Європи у переговорному процесі в принципі все ще обговорюється.

Згодом сам Трамп назвав зустріч Віткоффа і Путіна продуктивною. "Було досягнуто значного прогресу. Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні", – повідомив він.

Проте пізніше в розмові з журналістами Трамп вказав, що розмову в Москві не можна назвати "проривною".

Польське онлайн-видання Onet з посиланням на власні джерела оприлюднило деталі позицій, які нібито були оголошені Віткоффом Путіну.

Зокрема, це фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення обговорень цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій проти Росії, повернення до імпорту російського газу та нафти у довгостроковій перспективі, відсутність гарантій нерозширення НАТО, відсутність гарантій призупинки військової підтримки України.

Проте згодом радник президента України Дмитро Литвин назвав оприлюднений план фейком.

"Сумнівно, щоб Віткофф або Ушаков (помічник російського диктатора Юрій Ушаков - ред.) встигли поговорити з цим порталом (йдеться про Onet - ред.). Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", – підкреслив Литвин.

Проте і в інших західних медіа з'являються повідомлення про деталі майбутніх домовленостей. Так, джерела Bloomberg повідомили, що обговорюється закріплення за Росією контролю над територіями, захопленими під час вторгнення в Україну.

Згодом сам Трамп публічно оголосив, що пропонується певний "обмін територіями" між Україною та РФ, не навівши подробиць. Тоді як The Wall Street Journal, з посиланням на власні джерела, уточнило, що згідно з пропозицією Путіна, яку той передав Віткоффу, Україна має вивести свої війська з усієї території Донбасу, в обмін на обіцянку Росії припинити вогонь.

Майбутня зустріч з Путіним

Одразу після поїздки Віткоффа у Москву з'явилися повідомлення про можливу зустріч Трампа з Путіним. А після цього нібито розглядається тристороння зустріч і за участі Володимира Зеленського. За даними джерел The New York Times, Трамп повідомив про такі плани під час розмови з європейськими лідерами.

Джерела Fox News, знайомі з переговорами, заявили, що зустріч нібито планується вже на найближчий понеділок, 11 серпня.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що перспектива зустрічі залежить від прогресу щодо миру в Україні. Водночас він не виключив телефонну розмову між Трампом та Путіним впродовж найближчих кількох днів.

Україна підтримує ідею зустрічі на лідерів голів держав і запропонувала три переговорні формати, повідомив президент Зеленський за підсумками консультацій із партнерами 7 серпня.

"Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній", –підкреслив глава України.

Серед можливих місць такої зустрічі в американських та європейських медіа згадувалися Рим, Будапешт, Мінськ, та Об'єднані арабські емірати. Зрештою, інтригу розвіяв сам Трамп, повідомивши, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці. А за інформацією CBS, до цієї зустрічі, можливо, у той чи інший спосіб долучиться й Зеленський. Крім того, вже цими вихідними, повідомляють джерела Axios, українські, європейські та американські посадовці зберуться в Лондоні для координації кроків перед самітом Трампа-Путіна.

Перспективи наступного тижня

Наразі продовжується координація позицій України та Європи. 7 серпня президент України здійснив телефонні дзвінки своїм візаві з Італії, Німеччини та Франції. Також Стівен Віткофф провів відеоконференцію з чиновниками України та ще п'яти країн.

8 серпня президент Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час неї польський лідер припустив, що війна Росії проти України може бути заморожена незабаром. І це може відбутися "скоріше раніше, ніж пізніше".