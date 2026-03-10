ua en ru
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине

15:45 10.03.2026 Вт
2 мин
По словам президента США, российский диктатор "был очень впечатлен" операцией в Иране
aimg Валерий Ульяненко
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "был очень поражен" началом операции против Ирана. В то же время в Пентагоне после разговора лидеров двух стран заявили о надежде на мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа на конференции Республиканской партии и слова главы Пентагона Пита Хегсета во время брифинга.

Читайте также: Глава Пентагона пообещал самые интенсивные удары по Ирану за все время операции

Трамп рассказал, что во время его разговора с Путиным речь шла об операции в Иране.

По словам президента США, российский диктатор "был очень поражен тем, что увидел", потому что "никто никогда не видел ничего подобного".

В то же время Трамп признал наличие у Ирана мощной и хорошо вооруженной армии, а также подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и Вооруженных сил США.

Надежда на мир в Украине

Пит Хегсет сообщил, что разговор Трампа и российского диктатора дает надежду на достижение мира в Украине и на Ближнем Востоке.

"Я на нем не присутствовал, но те, кто был, сказали, что это был сильный разговор, который вновь подтвердил надежду на возможность достижения мира между Россией и Украиной, а также признание того, что в отношении этого (иранского - ред.) конфликта им (России - ред.) не следует вмешиваться", - прокомментировал он звонок между двумя президентами.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Отметим, Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану в случае дальнейшей эскалации, предупредив о возможности "полного уничтожения" объектов режима, если они будут угрожать американским интересам.

Кроме военного давления, в Вашингтоне рассматривают стратегические шаги в регионе. В частности, стало известно, что Трамп проявлял интерес к идее разместить военные базы в ключевых точках Ближнего Востока для сдерживания Тегерана.

Кроме того, США рассматривают возможность контроля над важным островом в Ормузском проливе, чтобы заблокировать иранские пути поставки нефти и оружия.

В то же время в Иране заявили, что готовятся к затяжному конфликту и планируют и в дальнейшем наносить удары по странам Персидского залива. По словам иранского чиновника, остановить войну могут только "экономические страдания".

