Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники

Украинская сторона выступает за так называемое перемирие в небе с россиянами, но от Москвы до сих пор нет ответа. А участие Европы в переговорном процессе в принципе все еще обсуждается.

Присоединится ли Европа к мирным переговорам

По словам собеседника, привлечение европейской стороны поддерживают Украина и Европа, а Трамп открыт к обсуждению идеи.

"Нам надо, чтобы европейцы были в процессе решений, потому что война - в Европе и решения - о Европе. И вчера на звонке Трамп был открыт к обсуждениям", - сказал он.

Относительно возможной даты такой встречи источник отметил, что все еще в процессе обсуждений.

Что с инициативой о "перемирии в небе"

Россия так и не дала никакого вразумительного ответа на предложения Украины о прекращении огня. А Украина такой подход полностью поддерживает - в том числе и по "перемирию в воздухе".

"Россияне на это не идут", - сообщил источник.

По его словам, вопрос в том, какие последствия для РФ будут в случае, если страна-агрессор не пойдет на прекращение огня до 8 августа, как того требовали США.

"Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом", - добавил собеседник.

Завершение войны возможно только после встречи Зеленского, Трампа и Путина

По словам источника, реальное завершение войны и устойчивый мир возможны только после встречи на уровне лидеров Украины, США и России.

"Мы все знаем, кто принимает решения в России. Мы знаем, что на него может влиять только Америка. И, конечно, должен быть украинский лидер, потому что это война против Украины", - сказал собеседник.

Он также предположил, что последние дипломатические события могут быть очередным маневром со стороны Путина, для того, чтобы обойти дедлайн 8 августа, который США отвели россиянам на прекращение огня.