Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украинская сторона выступает за так называемое перемирие в небе с россиянами, но от Москвы до сих пор нет ответа. А участие Европы в переговорном процессе в принципе все еще обсуждается.
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
Присоединится ли Европа к мирным переговорам
По словам собеседника, привлечение европейской стороны поддерживают Украина и Европа, а Трамп открыт к обсуждению идеи.
"Нам надо, чтобы европейцы были в процессе решений, потому что война - в Европе и решения - о Европе. И вчера на звонке Трамп был открыт к обсуждениям", - сказал он.
Относительно возможной даты такой встречи источник отметил, что все еще в процессе обсуждений.
Что с инициативой о "перемирии в небе"
Россия так и не дала никакого вразумительного ответа на предложения Украины о прекращении огня. А Украина такой подход полностью поддерживает - в том числе и по "перемирию в воздухе".
"Россияне на это не идут", - сообщил источник.
По его словам, вопрос в том, какие последствия для РФ будут в случае, если страна-агрессор не пойдет на прекращение огня до 8 августа, как того требовали США.
"Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом", - добавил собеседник.
Завершение войны возможно только после встречи Зеленского, Трампа и Путина
По словам источника, реальное завершение войны и устойчивый мир возможны только после встречи на уровне лидеров Украины, США и России.
"Мы все знаем, кто принимает решения в России. Мы знаем, что на него может влиять только Америка. И, конечно, должен быть украинский лидер, потому что это война против Украины", - сказал собеседник.
Он также предположил, что последние дипломатические события могут быть очередным маневром со стороны Путина, для того, чтобы обойти дедлайн 8 августа, который США отвели россиянам на прекращение огня.
Напомним, ранее Bloomberg написал, что Путин рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу. Речь о паузе в воздушных ударах с применением дронов и ракет.
Что касается участия Европы в переговорах, то западные СМИ накануне сообщили, что сейчас обсуждается встреча лидеров в формате Трамп, Зеленский и Путин. Сегодня представитель Европейской комиссии Арианна Подеста сказала, что пока рано говорить, будет ли участвовать Европа.
Отметим, сегодня польское издание Onet обнародовало якобы план, который вчера передал Путину спецпосланник США Стив Уиткофф. Согласно ему, предлагается не мир, а перемирие, а оккупированные россиянами оккупированные территории Украины останутся под их контролем на длительный срок.
Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин уже опроверг наличие такого плана. По его словам, Уиткофф ничего такого не говорил.