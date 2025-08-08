Туск заявил о возможном замораживании войны в Украине в ближайшее время

Война России против Украины может быть заморожена в скором времени. Это может произойти "скорее раньше, чем позже".

Соответствующее заявление Туск сделал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно замораживание конфликта. Я не хочу сказать "окончание войны", а именно "замораживание конфликта" может произойти быстрее, чем позже", - сказал Туск.

По мнению премьера Польши, на это есть надежда, поскольку сегодня крайний срок для ультиматума президента США Дональда Трампа. По словам Туска, Зеленский "очень осторожен, но все еще оптимистичен".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, включая Польшу, приняла участие в формировании этого будущего прекращения огня, а позже и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы мир мог воцариться в нашем регионе, поскольку это также имело бы очень положительное влияние на нашу безопасность", - добавил Туск.