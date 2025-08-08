ua en ru
Туск заявил о возможном замораживании войны в Украине в ближайшее время

Варшава, Пятница 08 августа 2025 13:34
Туск заявил о возможном замораживании войны в Украине в ближайшее время Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война России против Украины может быть заморожена в скором времени. Это может произойти "скорее раньше, чем позже".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление Туск сделал после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно замораживание конфликта. Я не хочу сказать "окончание войны", а именно "замораживание конфликта" может произойти быстрее, чем позже", - сказал Туск.

По мнению премьера Польши, на это есть надежда, поскольку сегодня крайний срок для ультиматума президента США Дональда Трампа. По словам Туска, Зеленский "очень осторожен, но все еще оптимистичен".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, включая Польшу, приняла участие в формировании этого будущего прекращения огня, а позже и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы мир мог воцариться в нашем регионе, поскольку это также имело бы очень положительное влияние на нашу безопасность", - добавил Туск.

Дедлайн Трампа

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми тарифами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Уже 28 июля он сказал, что "нет причин ждать этих 50 дней". На следующий день он объявил, что у России есть 10 дней для завершения войны в Украине. По его словам, отсчет начался 29 июля. То есть сегодня, 8 августа, заканчивается дедлайн Трампа.

Подробнее о том, что будет с войной после ультиматума Трампа по Украине - узнайте в материале РБК-Украина.

