ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Onet: Уиткофф предложил Путину "выгодные условия" по Украине. Что узнали СМИ

Четверг 07 августа 2025 14:21
UA EN RU
Onet: Уиткофф предложил Путину "выгодные условия" по Украине. Что узнали СМИ Фото: СМИ узнали подробности предложения Уиткоффа Путину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным озвучил "очень выгодное предложение", в частности, обещая постепенное снятие санкций и возвращение к импорту российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

По данным польского СМИ, в предложении спецпредставителя США, которое он передал Путину, были как выгодные для РФ пункты, так и такие, с которыми Кремль ранее принципиально не соглашался:

Среди ключевых позиций, которые якобы были объявлены Уиткоффом в Москве:

  • Украина и Россия заключат перемирие;
  • Фактическое признание российских территориальных достижений путем отложения обсуждений этого вопроса на 49 или 99 лет;
  • Отмена большинства санкций против России;
  • Возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе;
  • Отсутствие гарантий нерасширения НАТО;
  • Отсутствие гарантий приостановить военную поддержку Украины.

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, что во вчера, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где встретился с Путиным. Этот визит стал толчком к новой волне обсуждений возможных переговоров между лидерами США и России.

После встречи в Москве в медиа появилась информация, что Путин якобы предложил Дональду Трампу провести переговоры "в определенный момент". В Белом доме подтвердили, что Трамп ответил согласием и заявил о готовности встретиться с российским президентом уже на следующей неделе.

Более того, The New York Times сообщила, что Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком плане Трамп, по данным журналистов, уже сообщил лидерам европейских государств.

Вместе с тем, в Госдепартаменте США отметили, что проведение переговоров Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса в урегулировании войны в Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио.

В этот же день президент США также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, к обсуждению также присоединились некоторые лидеры стран Европы.

Заметим, что сегодня, 7 августа, стало известно, что Трамп поручил своей команде оперативно готовить переговоры с Путиным и Зеленским, чтобы реализовать идею встречи как можно быстрее.

Также сегодня, 7 августа, Зеленский сообщил, что Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Вторжение России в Украину
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики