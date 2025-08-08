Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине

Дональд Трамп пригрозил России тарифами и санкциями, если Кремль до 8 августа не прекратит войну. Несмотря на разговоры с Путиным и новые пошлины со стороны США, российские оккупанты продолжают наступать на фронте и атаковать Украину БПЛА. Чего ожидать после дедлайна Трампа - в материале РБК-Украина.

Главное:

Как и когда произошел разворот позиции Трампа по войне

Какой план действий Трамп выбрал в отношении России

Почему встреча Уиткоффа и Путина была под вопросом и что было после этого в Москве

Сценарии дальнейших событий

Сегодня - дедлайн, который Трамп установил для Путина. Президент США пригрозил России жесткими санкциями и тарифами, если Москва до 8 августа не прекратит войну против Украины. Точный перечень ограничений, который может ввести Белый дом, публично не раскрывался. Но из отдельных заявлений и конкретных шагов Трампа следует, что речь идет прежде всего о вторичных санкциях против стран-партнеров России - покупателей ее нефти.

Это уже не первый дедлайн Трампа для Москвы - тот, который он озвучил в середине июля, должен был истекать примерно 2-3 сентября. Однако уже через две недели он сократил этот срок до 8 августа. Не дожидаясь этой даты, американский президент повысил пошлины для Индии, обосновав это прежде всего тем, что она покупает у страны-агрессора много нефти. И отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры к Путину.

И хотя такая пошаговая стратегия Трампа по "укрощению" Москвы пока не привела к реальному результату, выбранная им траектория дает осторожные основания полагать, что на этот раз Белый дом настроен решительнее. По крайней мере - более решительно, чем два месяца или полгода назад.

"Я не хочу преувеличивать, но сегодня мы точно ближе к миру, чем были вчера, когда мы вообще не были близки к нему", - сказал госсекретарь Марко Рубио после разговора Виткоффа и Путина 6 августа.

"Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает", - позже в тот же день заявил Владимир Зеленский.

Экономическое окружение

За последние несколько недель РБК-Украина неоднократно слышало в разговорах с политиками, чиновниками и дипломатами, что шансы на прекращение огня в этом году выросли. Со стороны такие ожидания могли казаться абсолютно безосновательными, ведь Россия продолжает активно давить на фронте, вербовать солдат в свою армию, наращивать производство ВПК и регулярно обстреливать украинские города.

Несколько раундов переговоров в Стамбуле имели результаты по гуманитарному треку - были проведены многочисленные обмены военнопленными. Однако по всему остальному россияне просто не хотели предметно договариваться. Путин и его чиновники продолжали повторять на публику только свои максималистские требования: выход Украины из четырех областей, не говоря уже об отказе от Крыма, сокращение нашей армии, внеблоковый статус и так далее.

Впрочем, как рассказывают информированные источники РБК-Украина, определенный оптимизм относительно перемирия связан с изменением подходов Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. Перелом в позиции американского президента можно проследить примерно с начала июля. По времени оно совпало с концом 12-дневной войны между Ираном и Израилем, которую удалось "погасить" после вмешательства Трампа.

Тогда, 3 июля, он провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив тему войны в Украине. По результатам этого звонка Трамп сказал, что "недоволен его позицией" по Украине и "не достиг с ним никакого прогресса". Уже ночью после этого разговора Москва атаковала Киев рекордным количеством БПЛА и десятком ракет. На следующий день президент США поговорил с Владимиром Зеленским. Украинские источники издания описывали этот разговор "положительным, как никогда раньше".

Встреча Трампа и Зеленского во время саммита НАТО 25 июня (фото: Офис президента Украины)

После этого Трамп и его команда начали наращивать остроту риторики в отношении Путина и Москвы. Стало появляться все больше заявлений о передаче или продаже оружия и ПВО Украине. Дальше Трамп решил устроить своеобразное "экономическое окружение" Москвы, давя на ее партнеров.

"Думаю, что установление Трампом сначала 50-дневного дедлайна, а затем - нового, который завершается сегодня - взаимосвязанные вещи. Они должны, с одной стороны, дать сигнал Путину, что мы постепенно повышаем температуру в твоем котле, и как бы ты этого не хотел, мы все равно будем продолжать ее повышать, если ты не пойдешь навстречу", - говорит в разговоре с РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Первой под тарифную "пристрелку" попала Индия - второй по объему импортер российской нефти после Китая. Согласно публичным оценкам, Индия закупает около 38% сырой нефти из РФ, на КНР приходится 47%. Доходы от продажи нефти пока остаются столпом экономики России и основным источником наполнения ее бюджета.

Сначала Трамп увеличил пошлины на все товары из Индии до 25% - они вступают в действие 7 августа, дополнительные 25% должны заработать с 28 августа. По данным Bloomberg, вчера Индия временно остановила закупку нефти из РФ на фоне новых американских тарифов. На днях в Белом доме также предупредили, что такие пошлины могут коснуться и других стран, в том числе и КНР. Хотя в целом заметна осторожность, с которой Трамп относится к Пекину - хозяин Белого дома, как отмечают западные медиа, не оставляет надежд на заключение выгодной "небольшой сделки" с Китаем, значение которой для него выходит далеко за пределы российско-украинского противостояния.

Собеседники РБК-Украина предполагают, что в Москве до последнего не верили в серьезность намерений Трампа в отношении санкций. Стоит отметить, что и сам американский лидер неоднократно давал поводы легкомысленно относиться к его заявлениям, регулярно разбрасываясь то сроками в "сто дней", то "двумя-тремя неделями". Поэтому очевидной и первоочередной задачей Уиткоффа во время его визита в Москву было именно донесение серьезности этих намерений до Путина.

Первые сдвиги?

Информированные источники издания с украинской стороны рассказывали, что по состоянию на 5 августа поездка Виткоффа в Кремль оставалась под вопросом, поскольку у Путина не подтверждали их личную встречу. Детали и содержание разговора, который все же состоялся на следующий день, не афишировались. Сам Трамп охарактеризовал ее как "очень продуктивную", с достижением "значительного прогресса", одновременно признав, что "не назвал бы это прорывом".

Рубио заявил, что со стороны россиян якобы впервые прозвучали конкретные условия, при которых они готовы заканчивать войну. По его словам, территориальные вопросы станут ключевыми, и будут необходимы уступки с обеих сторон. В то же время помощник Путина Ушаков заявил, что со стороны американцев якобы поступило некое предложение, которое в Москве считают приемлемым.

Доподлинно неизвестно, могли ли россияне обрисовать американцам какую-то адекватную картину того, что может быть с оккупированными украинскими территориями. Так же как неизвестно и то, будет ли что-то "приемлемое" для Кремля таким же "приемлемым" и для Украины.

Ранее ряд собеседников издания предполагал, что целью, от которой Россия не может свернуть, является выход на границы обеих областей Донбасса. "Тут уже они могут сказать: вот, две области, из-за которых все когда-то и началось, теперь наши, а часть Запорожья и Херсонщины будем считать "оккупированными Украиной" - конечно, "временно", - пояснял один из собеседников издания.

Встреча Виткоффа с Путиным в Кремле 6 августа (фото: GettyImages)

В то же время другой информированный источник РБК-Украина, обсуждая российские ультиматумы, озвученные в Стамбуле, убеждал: вывод украинских войск из четырех областей - это сознательное завышение требований - стратегия "высокого старта", и в этом вопросе может быть пространство для маневра.

Основным же публичным результатом встречи в Кремле стало планирование встречи между Трампом и Путиным - последний раз российский президент встречался с американским еще до широкомасштабного вторжения, в 2021 году.

"Факт того, что встреча между Трампом и Путиным состоится, на мой взгляд, означает, что Путин идет на эту встречу вынужденно. Трамп, похоже, очень сильно давит на него. И он понимает, что выкрутиться, не обидев Трампа, уже нельзя", - говорит РБК-Украина политолог Аббас Галлямов.

По его мнению, Путин готов к окончанию войны, но исключительно на своих условиях, которые он сможет представить как победу. И одновременно российский президент не хочет обострять отношения лично с Трампом, считает Галлямов. Поэтому если давление на Путина не будет усиливаться - он будет продолжать воевать. И наоборот: если Кремль на практике почувствует суть угроз со стороны США - цена продолжения войны окажется слишком высокой, и Путин будет вынужден остановиться.

"После встречи с Уиткоффом они действительно оказались перед дилеммой и ищут какое-то решение. Прежде всего по территориальному вопросу - от каких территорий они могут отказаться, где уступить. Российский совбез заседал после этой встречи шесть часов. Сегодня (7 августа, - ред.) - еще пять часов", - говорит один из информированных источников издания.

После встречи с Путиным Трамп хочет провести также и трехсторонний саммит - с участием Зеленского. Более того, по данным нескольких западных изданий, американский президент якобы планирует встретиться с главой Кремля только при условии, если он также встретится и с украинским президентом. Пока на эту идею Путин никак не ответил. Источники РБК-Украина утверждают, что Украина также выступает за то, чтобы к переговорному процессу была активно привлечена и Европа. Однако это предложение все еще дискутируется.

"Учитывая то, что Трамп одновременно транслирует позитивные сигналы о том, что были конструктивные переговоры, но при этом продолжает вводить санкции - повышение пошлин против Индии - конкретной договоренности, похоже, нет. И сам он не исключает ни одного сценария. Он просто пытается облегчить Путину движение в правильном направлении", - рассуждает Галлямов.

Чего ждать дальше?

В Кремле уже заявили о согласовании встречи с Трампом, тогда как этот факт до сих пор не подтвердили в Белом доме. Поэтому сценариев дальнейшего развития событий может быть несколько - начиная от еще более резких шагов со стороны Трампа и заканчивая существенным прорывом, что может привести к прекращению огня и, возможно, впоследствии и к завершению войны в целом.

Первый сценарий, наверное, не совсем желательный, но вполне вероятный: 8 августа, в день дедлайна, Трамп не вводит никаких новых ограничений против России и ее партнеров. И уже на этом этапе начинается "развилка" возможных последствий. С одной стороны, Путин может расценить это как ослабление петли на своей шее, после чего он снова будет пытаться навязать Белому дому игру по собственным правилам - обещания без конкретики, какие-то незначительные уступки и отказ от встречи с Зеленским.

Следовательно, встреча Путина и Трампа может состояться, но не привести к сдвигам. Российские войска еще как минимум в сентябре-октябре будут продолжать наступательную кампанию со штурмами не только в Донецкой области, но и с активизацией на Запорожском направлении.

С другой стороны, уже введенных мер и демонстрации серьезности намерений со стороны США может быть достаточно для того, чтобы Путин стал более сговорчивым и настроенным на предметные переговоры. Вчера сам Трамп заявил, что введение новых антироссийских санкций 8 августа "будет зависеть от руководства России".

Похоже, что Трамп все еще ожидает каких-то подвижек со стороны Путина (фото: GettyImages)

Другой - совершенно противоположный - вариант развития событий заключается в том, что в день объявленного дедлайна президент США вводит максимальный пакет санкций и пошлин, которые он может ввести своим указом, без участия Конгресса. И дальше при этом сценарии возникает распутье, связанное с реакцией Кремля - подтолкнет ли это Путина оперативно "сворачивать" боевые действия, или, наоборот, загонит в угол, из которого он начнет еще сильнее "показывать зубы".

"Трамп, конечно, заинтересован в том, чтобы ускорить процесс прекращения боевых действий, хотя бы в формате перемирия, прекращения огня. И для этого ему нужно усиливать давление на Путина. Но в то же время он, по моему мнению, все-таки не заинтересован в том, чтобы передавить Путина. Поэтому он будет усиливать давление постепенно, создавая вокруг Путина напряжение со всех сторон, но при этом не перегибая - чтобы у того не было ощущения, что его совсем загнали в угол как крысу. А Путин не может не понимать, что если экономика завалится - в какой-то момент и вся его система завалится", - предполагает Галлямов.

Третий сценарий сводится к тому, что 8 августа Трамп введет еще какую-то часть ограничений как очередной знак Москве, что он готов идти дальше, но как далеко - зависит от самой же Москвы. После этого Путин дает согласие на встречу с Зеленским, которая происходит вскоре после или до встречи с Трампом.

"Думаю, что сегодня Трамп применит какой-то промежуточный вариант санкций - вряд ли он введет весь пакет обещанных мер. Возможно, они будут болезненные, но не все. Если попытаться спрогнозировать, то, по моему мнению, в течение 7-10 дней, условно говоря - до 15-20 августа, состоится встреча Трампа с Путиным. А после этого, по моему личному прогнозу, 15-25 августа может состояться встреча трех президентов", - предполагает Вениславский.

Точкой разветвления в этом сценарии является то, к каким результатам приведет трехсторонний саммит на уровне лидеров. С одной стороны, Путин может попытаться "продавать" Трампу в качестве компромисса свое согласие на так называемое "воздушное перемирие" - прекращение обстрелов украинских населенных пунктов за линией фронта. Хотя вряд ли такая уступка будет воспринята как существенный прорыв со стороны США.

"Трамп постоянно говорит, что люди должны перестать умирать. Он не раз заявлял, сколько погибает украинских и российских военных. Один из основных месседжей в риторике Трампа - люди должны перестать убивать людей. Поэтому только воздушного перемирия для Трампа будет недостаточно. Насколько я понимаю его логику, от такой встречи он ожидает провозглашения о прекращении боевых действий. А дальше это перейдет в какую-то плоскость урегулирования и подготовки определенного соглашения уже о прекращении войны на уровне международных документов", - прогнозирует Вениславский.

Все эти сценарии объединяет одно - очень шаткие и изменчивые факторы. Как поступит Трамп? Будет ли он идти до конца, не реагируя на ложные и пустые обещания Москвы? Как ответит Путин? Согласится ли он на встречу с Зеленским? До конца ли осознает глава Кремля реальные перспективы его экономики или же они омрачены его имперскими мечтами? На какие компромиссы готов Кремль? Что о них думают Украина и украинцы? Как отреагируют на все это Индия и Китай?

И список этих переменных можно продолжать очень долго. Несмотря на высокий уровень неопределенности, нынешняя стратегия Трампа явно меняет динамику конфликта. Впервые за долгое время у Москвы появился мощный внешний стимул искать выход из войны. И если мы действительно вышли на путь ее прекращения - не следует ожидать, что ее финишная точка будет очень близко.