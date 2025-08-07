ua en ru
Трамп предположил, что Путин готов на переговоры и назвал его условие, - Bloomberg

Четверг 07 августа 2025 15:08
Трамп предположил, что Путин готов на переговоры и назвал его условие, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками высказал предположение, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на мирные переговоры в обмен на обсуждение обмена территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, президент США сообщил союзникам о том, что рассматривает возможность проведения саммита, в котором также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. По словам нескольких источников, знакомых с содержанием разговора, Трамп положительно воспринял возможность прекращения огня.

По словам источников, он также высказал предположение, что Путин будет открыт к мирным переговорам в обмен на обсуждение обмена территориями.

Что известно о возможной встрече Трампа и Путина

Напомним, что во вчера, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где встретился с Путиным. Этот визит стал толчком к новой волне обсуждений возможных переговоров между лидерами США и России.

После встречи в Москве в медиа появилась информация, что Путин якобы предложил Дональду Трампу провести переговоры "в определенный момент". В Белом доме подтвердили, что Трамп ответил согласием и заявил о готовности встретиться с российским президентом уже на следующей неделе.

Более того, The New York Times сообщила, что Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком плане Трамп, по данным журналистов, уже сообщил лидерам европейских государств.

Вместе с тем, в Госдепартаменте США отметили, что проведение переговоров Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса в урегулировании войны в Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио.

Заметим, что сегодня, 7 августа, стало известно, что Трамп поручил своей команде оперативно готовить переговоры с Путиным и Зеленским, чтобы реализовать идею встречи как можно быстрее.

Также сегодня, 7 августа, Зеленский сообщил, что Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

