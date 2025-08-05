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Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

Вторник 05 августа 2025 16:07
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Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин захочет остановить убийства, если цены на нефть упадут. Сейчас экономика РФ в плохом состоянии.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью CNBC заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что если цены на энергоносители упадут достаточно сильно, то глава Кремля "перестанет убивать людей".

"Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", - подчеркнул Трамп.

Новая предельная цена на российскую нефть

Напомним, ранее Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России. Основным ограничением в рамках пакета стала новая предельная цена на российскую нефть.

Теперь ценовой потолок на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти.

Таким образом цена на российскую нефть была снижена с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.

Примечательно, что США отказались вводить такие ограничения на уровне стран "Большой семерки". Неназванные источники Bloomberg сообщали, что такое решение мог принять только сам президент Дональд Трамп.

Потолок цен на уровне 60 долларов за баррель вводили все участники "Большой семерки", когда президентом США был еще Джо Байден.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
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