Трамп назвал дату и неожиданное место встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.
"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", - написал Трамп.
Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.
Почему Аляска
Пока не известно, почему встреча Трампа и Путина состоится именно на Аляске.
Однако стоит напомнить о том историческом факте, что Аляска когда-то принадлежала Российской империи, которая начала осваивать эти земли в конце XVIII века. Основным интересом России в регионе был прибыльный промысел морских котиков и выдр. Однако из-за удаленности, сложных условий содержания колонии и уменьшения доходов, империя начала рассматривать продажу Аляски как выгодный шаг.
В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов в золоте, что считается одной из самых выгодных сделок в американской истории.
Передача территории состоялась 18 октября того же года, когда над столицей колонии был спущен российский флаг и поднят американский. Сперва многие в США скептически относились к покупке, называя ее "пустыней Сюарда" (в честь государственного секретаря Уильяма Сюарда, инициатора сделки). Однако впоследствии обнаруженные золото, нефть и другие ресурсы сделали Аляску стратегически и экономически ценной частью США.
Встреча Трампа и Путина
На днях The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.
Впоследствии это подтвердили в Белом доме.
Сам же Трамп сегодня заявил, что его встреча с Путиным состоится в "популярном месте".
"Начнем с России, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали," - заявил Трамп.