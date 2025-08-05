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Зеленский созвонился с Трампом и обсудил "мегасделку" по украинским дронам

Киев, Вторник 05 августа 2025 17:45
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Зеленский созвонился с Трампом и обсудил "мегасделку" по украинским дронам Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем стала сделка по украинским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, разговор с Трампом был продуктивным. Ключевой темой стало прекращение войны РФ против Украины.

Президент Украины поблагодарил своего американского коллегу за усилия ради честного и продолжительного мира. Сейчас необходимо прекратить убийства и Украина полностью это поддерживает.

"Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, они с Трампом также обсудили обострение жестокости российских ударов по Украине. Американский лидер полностью осведомлен о характере этих атак.

Еще одной темой обсуждений стали санкции против России. Как отметил Зеленский, экономика агрессора продолжает падать, и поэтому в Москве обращают такое внимание на ультиматум Трампа, который может много изменить.

Лидеры обсудили и совместные европейские решения, которые могут усилить оборону Украины. Речь о выделении средств на закупки американского оружия для украинских защитников.

"Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двусторонней. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть", - обратил внимание Зеленский.

"Мегасделка" по дронам

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он обсуждает с президентом США Дональдом Трампом сделку, в рамках которой Украина будет продавать США дроны в обмен на оружие.

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, что США уже рассматривают покупку крупной партии украинских дронов.

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