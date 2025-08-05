Зеленский созвонился с Трампом и обсудил "мегасделку" по украинским дронам

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем стала сделка по украинским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, разговор с Трампом был продуктивным. Ключевой темой стало прекращение войны РФ против Украины.

Президент Украины поблагодарил своего американского коллегу за усилия ради честного и продолжительного мира. Сейчас необходимо прекратить убийства и Украина полностью это поддерживает.

"Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, они с Трампом также обсудили обострение жестокости российских ударов по Украине. Американский лидер полностью осведомлен о характере этих атак.

Еще одной темой обсуждений стали санкции против России. Как отметил Зеленский, экономика агрессора продолжает падать, и поэтому в Москве обращают такое внимание на ультиматум Трампа, который может много изменить.

Лидеры обсудили и совместные европейские решения, которые могут усилить оборону Украины. Речь о выделении средств на закупки американского оружия для украинских защитников.

"Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двусторонней. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть", - обратил внимание Зеленский.