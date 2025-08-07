"Время завершать войну": Зеленский назвал три формата мирных переговоров

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия", - отметил президент.

По его словам, война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах о вступлении в Евросоюз.

"Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - отметил он.

Зеленский сообщил, что советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.

"Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - подчеркнул глава Украины.

Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.

"Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!", - подытожил Зеленский.