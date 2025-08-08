ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине

США, Пятница 08 августа 2025 23:53
UA EN RU
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможный мирный план предусматривает возвращение Украине части территорий и взаимный обмен земель с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

Во время интервью, комментируя возможные сценарии урегулирования войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вариант договоренности, который включал бы взаимные территориальные уступки. По его словам, это сложный процесс, который должен принести выгоду обеим сторонам.

Речь идет о том, что Украина могла бы передать под контроль России определенные территории, а взамен Москва должна была бы вернуть Киеву часть районов, которые сейчас находятся под ее оккупацией.

Трамп отметил, что подобный подход, по его мнению, мог бы приблизить окончание боевых действий.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что окончательные решения зависят от переговоров между сторонами и политической воли как Киева, так и Москвы.

"Вы смотрите на территорию, за которую шла борьба три с половиной года, и, знаете, много русских погибло, много украинцев погибло. Поэтому мы смотрим на это, но на самом деле мы пытаемся некоторые территории вернуть и некоторые - обменять. Это сложно. На самом деле это не просто. Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - заявил Дональд Трамп.

Завершение войны при посредничестве Дональда Трампа

Напомним, что в прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал ему 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии Трамп сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.

6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы предложил российскому диктатору Владимиру Путину план, который касается прекращения огня между Россией и Украиной.

В том соглашении, которое готовят американские и российские чиновники, Москва может сохранить контроль над оккупированными территориями.

Также существует предположение, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом может выдвинуть ультиматум в отношении Украины - потребует признания оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война в Украине
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине