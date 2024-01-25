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Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО

Четверг 25 января 2024 06:43
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Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО Фото: силы ПВО сбили 11 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 11 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда в Крыму, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

Враг атаковал Украину &quot;Шахедами&quot; и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО

Ночная обстрел 24 января

Воздушные силы Украины ранее сообщали, что оккупанты вечером снова запустили по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Поздно вечером также сообщалось о звуках взрывов в Одессе. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российская армия атаковала город ударными дронами, в результате обстрела пострадал мужчина. По словам Кипера, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

В МВД показали последствия вечернего обстрела Одессы оккупантами. По словам мэра города Геннадия Труханова, в Хаджибейском районе повреждена жилая многоэтажка, также выгорели складские помещения.

Также стало известно, что в результате повторной атаки Одессы были повреждены несколько домов в Приморском районе города. Сообщается, что спасатели и медики оказывали помощь людям на месте.

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Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО
Враг атаковал Украину "Шахедами" и ракетами С-300: сколько воздушных целей сбила ПВО
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