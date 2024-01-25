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Бойцы ССО уничтожили БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонской области

Четверг 25 января 2024 21:57
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Бойцы ССО уничтожили БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонской области Фото: бойцы ССО ВСУ показали, как дронами уничтожили БМП-2 войск РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину пехоты (ББМ), из которой захватчики вели огонь по правому берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ)

Военные рассказали, что операторы одного из подразделений ССО обнаружили БМП-2 российских оккупантов, когда вели воздушную разведку на Херсонском направлении.

"Из нее враг постоянно вел обстрел позиций Сил обороны на правом берегу", - говорится в сообщении.

По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами, и БМП россиян была полностью уничтожена.

Также отмечается, что операторы ССО нанесли удар по антенне связи вражеской техники, и "бонусом" стало сбитие триколора захватчиков.

Военные опубликовали соответствующее видео.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, осенью 2023 года стало известно, что украинские защитники закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских захватчиков от правого берега Днепра. Это позволит, в частности, уменьшить вражеские гражданские обстрелы.

Так, российские оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные ВСУ населенные пункты области.

Ранее в ССО показывали видео, как совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.

А также в декабре бойцы ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян в пока что оккупированных Олешках.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ССО уничтожили пункты наблюдения россиян на юге Украины. А перед этим на южном направлении ССО ВСУ обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS, и процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

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