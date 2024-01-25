ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по поселку в Донецкой области. ГСЧС показала последствия попадания в жилые дома

Четверг 25 января 2024 17:25
UA EN RU
РФ ударила по поселку в Донецкой области. ГСЧС показала последствия попадания в жилые дома Фото: РФ обстреляла Донецкую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером четверга, 25 января, обстреляла Донецкую область. Под обстрелы попали дома в поселке Алексеево-Дружковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по жилому сектору поселка Алексеево-Дружковка. В результате обстрела были разрушены три частных жилых дома, а еще 10 повреждены.

Кроме этого, на месте попадания начался пожар. Ее ликвидировали спасатели.

Пострадал ли кто-нибудь из гражданских - пока неизвестно.

Фото: РФ обстреляла Донецкую область (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают среди прочего промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

На днях российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской общине отсутствует вода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте