РФ ударила по поселку в Донецкой области. ГСЧС показала последствия попадания в жилые дома
Российская Федерация вечером четверга, 25 января, обстреляла Донецкую область. Под обстрелы попали дома в поселке Алексеево-Дружковка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по жилому сектору поселка Алексеево-Дружковка. В результате обстрела были разрушены три частных жилых дома, а еще 10 повреждены.
Кроме этого, на месте попадания начался пожар. Ее ликвидировали спасатели.
Пострадал ли кто-нибудь из гражданских - пока неизвестно.
Обстрелы Донецкой области
Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Под обстрелы попадают среди прочего промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.
На днях российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской общине отсутствует вода.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.