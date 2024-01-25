Пожар в многоэтажке и 6 раненых: последствия ночной атаки "Шахедов" по Одессе

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed на юг Украины. Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщается, 11 дронов-камикадзе силам противовоздушной обороны удалось сбить: 10 в Одесской области и один - в Николаевской.

Отмечается, что враг применял уже испытанные тактические уловки - заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

Один из сбитых дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один пораженный дрон при падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города.

В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побиты.

Кроме того, враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю. Он получил ранения обломками разлетавшихся от взрыва различных предметов. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Также позже стало известно, что еще один многоквартирный дом в Приморском районе Одессы пострадал во время ночной атаки дрона. Обломки сбитого дрона прилетели в балкон второго этажа.

Из-за угрозы взрыва жителей дома эвакуировали.

Взрывотехники обследовали обломки, не обнаружив угрозы, вывезли их. Позже жители многоэтажки вернулись в свои дома.

Фото: последствия атаки дронов по Одессе (t.me/odeskaODA)

Атака "Шахедов" по Одессе

Российские войска ночью 25 января атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате повреждено несколько домов в Приморском районе города.

"Ночью Одесса пережила еще одну атаку "Шахедами". Повреждения снова получили жилые дома, на этот раз в Приморском районе. Относительно госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте", - сообщали в мэрии.