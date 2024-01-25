Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг посетит столицу Украины Киев. Визит запланирован на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Malta .

По словам главы ОБСЕ, этот визит станет демонстрацией "непреклонной поддержки" Украины.

"На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Я и мальтийское председательство будем требовать полного, безусловного и немедленного выхода России со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил он сегодня, 25 января.

Кроме того, Борг решительно осудил усиление атак со стороны РФ в последние недели.

Соответствующие заявления глава ОБСЕ объявил в четверг в присутствии дипломатов из Украины, России, США и более 50 других стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Таким образом, он четко дал понять, что основным приоритетом Мальты для ОБСЕ является "однозначное обязательство сохранить незаконную агрессивную войну России против Украины на вершине повестки дня ОБСЕ".

Председательство Мальты в ОБСЕ

ОБСЕ была основана в 1970-х годах. Организация объединяет 57 стран для обсуждения и принятия мер по предотвращению конфликтов и контроля над вооружениями, содействия экономическому развитию в регионе, обеспечению устойчивого использования природных ресурсов, продвижению прав человека, основных свобод, свободы печати и свободы и честных выборов.

В конце прошлого года Мальту избрали возглавить ОБСЕ в течение 2024 года, после того как РФ наложила вето на заявку Эстонии на председательство.

Мальта вступила в должность действующего председателя ОБСЕ 1 января 2024 года. Уже на следующий день руководство Организации решительно осудило недавние обстрелы России по территории Украины и призвали прекратить войну.