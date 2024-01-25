Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный весник Турции.

"Ратификация "Протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была одобрена. Положения настоящего закона вводятся в действие президентом Республики", - говорится в документа.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией, но Хельсинки вступили в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

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