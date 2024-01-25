Иск Украины против РФ. Суд ООН анонсировал дату решения по агрессии в Крыму и на Донбассе

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня, 25 января, объявил дату вынесения решения по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) суда ООН.

В объявлении указывается, что суд во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) вынесет свое решение в среду, 31 января, в 15.00 (по местному времени, в 16.00 по Киеву).

Это будет открытое заседание, в ходе которого судья Джоан Э. Донохью, глава Суда, зачитает решение.

"Международный суд ООН вынесет свое решение по существу по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)", - говорится в релизе.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Иск Украины против России в суд Гааги

Этот иск против РФ в суд ООН подала 16 января 2017 года, он связан с агрессией захватчиков в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина тогда обвинила Россию, в том числе, в поддержке незаконных вооруженных формирований; сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области, дискриминации украинцев и крымских татар и запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также исчезновениях, убийствах и незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму

В материалах украинская сторона доказывала, что Кремль нарушил конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, предоставляя оружие подконтрольным Москве незаконным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также своими действиями против этнических групп в захвате.

Весной того же года суд ООН своим промежуточным решением ввел санкции против России за расовую дискриминацию в Крыму.

А уже осенью 2019 года суд ООН отклонил все аргументы РФ по юрисдикции суда и приемлемости дела. Такое решение в Гааге стало победой Украины на том этапе разбирательства.

Подробнее о том, как Украина наказывает Россию в международных судах, - читайте вматериале РБК-Украина.