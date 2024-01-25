Падение Ил-76. В ГУР не исключают, что на борту могли быть и ракеты, и люди

Украинская разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди. Не исключено, что украинских пленных могли использовать в качестве живого щита для транспортировки боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что ранее во время обменов также использовался авиатранспорт для транспортировки украинских пленных, в частности, во время последнего большого обмена. По словам Юсова, тогда Россия сообщила об использовании самолета и запросила режим тишины.

В этот раз РФ, как отметил разведчик, не делала ни письменных, ни устных запросов по авиации. Он отметил, что на борту Ил-76 могли быть и ракеты для ЗРК С-300, и люди.

"На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты - это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом. Много обстоятельств, требующих расследования и максимального изучения", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что государство, которое содержит пленных, должно обеспечивать безопасность, в том числе и при транспортировке. Представитель ГУР добавил, что Украина условия выполнила.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города", - подчеркнул Юсов.

На борту должны быть VIP-персоны РФ

Представитель ГУР также заявил, что украинская разведка выяснила после аварии Ил-76, что на борту самолета должны были лететь российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на борт.

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", - сказал Юсов.

Он добавил, что российским МЧСовцам не разрешили работать на месте аварии. По его словам, в местный морг в Белгороде доставили только пять тел.

Какие есть версии

Он не исключает, что Россия могла сама сбить этот самолет. Одна из версий - российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но ошиблись и сбили свой самолет. Разведчик добавил, что Ил-76 - это военный самолет, следовательно в нем не должно было быть пленных.

При этом он не комментировал списки украинских пленных, которые якобы были на борту и которые публиковали россияне. Юсов подчеркнул, что это не были сообщения официальных лиц или органов, которые должны отвечать за обращение с военнопленными.

Падение российского самолета Ил-76

Вчера, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что борт перевозил ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).