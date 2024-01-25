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РосСМИ заявили об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском

Иловайск, Четверг 25 января 2024 08:54
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РосСМИ заявили об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском Фото: россияне заявили об атаке на полигон под оккупированным Иловайском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы обстреле военного полигона на временно оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о полигоне под Иловайском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Вчера, 24 января, после полудня в пророссийских Telegram-каналах писали о взрывах в Иловайске. Также сообщалось о якобы "прилетах".

ASTRA утверждает, что был атакован военный полигон в районе поселка Покровка под Иловайском. Россияне обвинили Украину и заявили, что обстрел был из РСЗО HIMARS.

РосСМИ заявили об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском

Фото: в районе Иловайска слышали взрывы (t.me/astrapress)

При этом, по данным российских СМИ, в результате обстрела якобы есть погибшие и раненые российские военные. Их количество неизвестно.

Украина официально не подтверждала удар и не комментировала ситуацию.

РосСМИ заявили об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

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