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Шевченко официально стал президентом УАФ

Киев, Четверг 25 января 2024 13:11
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Шевченко официально стал президентом УАФ Фото: Андрей Шевченко сменил тренерскую скамью на кресло функционера (facebook.com/shevaofficial)
Автор: Антон Федорцив

В столичном Доме футбола делегаты внеочередного конгресса Украинской ассоциации футбола избрали нового руководителя организации. Им стал бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Обладатель "Золотого мяча-2004" стал главой отечественного футбола. Избрание президента ассоциации было третьим пунктом в повестке дня XXVI конгресса УАФ.

Шевченко был безальтернативным кандидатом в президенты. Перед голосованием за его кандидатуру делегаты конгресса единогласно поддержали предложение признать завершившимся срок в должности предшественника нового главы УАФ – Андрея Павелко. Голоса за Шевченко отдали 93 делегата, а еще 1 "воздержался".

Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Раньше отечественным футболом также руководили Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис и Анатолий Коньков. В прошлом году Павелко оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы.

Кто такой Андрей Шевченко

Уроженец Киевской области, футболист и тренер. Воспитанник киевского "Динамо", а на взрослом уровне дебютировал в составе столичного "Динамо-2" в сезоне 1992/93.

В первую команду "бело-синих" попал в 1994 году. Отыграл пять сезонов подряд в основе "Динамо", завоевал 5 чемпионских титулов и 3 Кубка Украины и за 25 млн долларов перебрался в итальянский "Милан". В рядах "россонери" отыграл 7 лет и помог миланцам выиграть Скудетто 2003/04, завоевать трофей Лиги чемпионов 2002/03, Кубок и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА-2003.

После дебютного для сборной Украины ЧМ-2006 (5 матчей, 2 мяча) оказался в лондонском "Челси". Не смог завоевать место в старте "синих" и спустя два сезона вернулся в "Милан" на правах аренды. Выйти на прежний уровень не смог и уехал отыграть три последних сезона в карьере за "Динамо".

В 2004 году получил "Золотой мяч". В составе сборной Украины провел 111 поединков (48 голов). В 2016-2021 гг. работал с национальной командой в роли главного тренера и вывел подопечных в четвертьфинал Евро-2020. В сезоне 2021/22 неудачно потренировал итальянский "Дженоа".

К слову, ранее разобрали нюансы безальтернативных выборов президента УАФ с Шевченко-кандидатом.

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Андрей Шевченко
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