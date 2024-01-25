В Бердянске прогремел взрыв в районе вокзала

Взрыв прогремел во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области сегодня, 25 января. Его слышали в районе ж/д вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram.

"В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала", - написала она.

То, что в Бердянске раздался мощный взрыв, подтверждают и местные Telegram-каналы. Пока неизвестны причины и обстоятельства инцидента.

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Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Бердянске участились взрывы. В частности, 17 января сообщали в сети, сообщали о звуках взрывов в районе порта.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение оккупантов.