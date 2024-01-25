Франция передала Украине еще две установки MLRS M270
Франция передала Украине дополнительное количество реактивных систем залпового огня LRU.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Франции.
В рамках коалиции "артиллерия для Украины", Франция передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня LRU, что увеличило общее количество французских систем до шести.
LRU или lance-roquettes unitaire - это французский вариант американской M270 MLRS. Они оснащены:
- модернизированной системой управления огнем EFCS,
- новой навигационной системой (с использованием GPS),
- новой системой связи.
Помощь от Франции
Напомним, что в прошлом месяце Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. В том числе среди них:
- шесть буксируемых 155-миллиметровых гаубиц TRF1
- 18 самоходных артиллерийских установок Caesar,
- две ракетные пусковые установки LRU,
- две зенитные системы Crotale.
Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar.
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