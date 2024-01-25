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Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года

Италия, Четверг 25 января 2024 15:15
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Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года Архивное фото: Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сенат Италии в среду, 24 января, одобрил дальнейшие поставки оружия в Украину. Они продлятся как минимум до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Это решение поддержали 113 депутатов, а 18 выступили против. Парламентариев, которые воздержались, не было. Далее за это решение должна проголосовать Палата депутатов. Помощь должна будет предоставляться до 31 декабря 2024 года.

Издание отмечает, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони непоколебима в своем намерении помочь Украине.

Однако оппозиционное "Движение 5 звезд" выступает против дальнейшей отправки оружия в Украину.

Помощь Италии Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.

Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

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