ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям

Страсбург, Четверг 25 января 2024 13:06
UA EN RU
ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям Фото: ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по украинским детям. Резолюция призывает признать депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и Telegram-канал Верховной рады Украины.

Резолюция ПАСЕ основана на проекте, который подготовила украинская нардеп Елена Хоменко, которая является вице-президентом ассамблеи. Резолюцию поддержали 85 депутатов ПАСЕ единогласно.

В ходе рассмотрения резолюции в видеоформате выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Документ содержит важное политическое решение касательно того, чтобы признать преступные действия России в отношении украинских детей. В частности, резолюция призывает парламенты всех стран-членов Совета Европы признать депортацию детей геноцидом украинского народа.

Кроме того, особое внимание уделяется детям-переселенцам. ПАСЕ призывает усилить политическую поддержку и поддержку гуманитарных организаций для защиты внутренне перемещенных детей.

Также ассамблея отмечает необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, чтобы уменьшить влияние на них российского режима. Резолюция поддержала инициативу Bring Kids Back UA и создание Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, приветствовала создание Центра защиты прав ребенка, работающего под наблюдением Уполномоченного Верховной рады по правам человека.

t.me/verkhovnaradaukrainy

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина рассказывала, что Россия вывезла из Украины тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Напомним, что в начале января из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще одного ребенка. Это 12-летний мальчик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти ПАСЕ Война России против Украины
NEWS
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
Лубинец об Ил-76: не видели признаков, что в самолете было такое количество людей
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте