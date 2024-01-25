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Украина планирует межправительственную конференцию по вступлению в ЕС, - Зеленский

Украина, Четверг 25 января 2024 21:29
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Украина планирует межправительственную конференцию по вступлению в ЕС, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина рассчитывает на проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент приветствовал сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Он сообщил, что в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров.

Президент также отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формирование украинской делегации и переговорной позиции.

"Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года", - сказал Зеленский.

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

Еврокомиссия может в конце зимы оценить успехи Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров по поводу будущего членства страны в сообществе.

Напомним, сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз уже фактически начался.

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