РФ оставила Одессу без света, а Зеленский на переговорах в Берлине: новости за выходные

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обсудил с командой Трампа их мирный план. Россия оставила юг Украины без света, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил политзаключенных - среди них в том числе украинцы.

Подробнее о том, что пришло на выходных - в материале РБК-Украина .

Встреча в Берлине по миру в Украине

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Стороны вновь обсуждали мирный план США. Сегодня, 15 декабря, делегации продолжат переговоры. По данным The Wall Street Journal, Белый дом намерен достичь мирной сделки до ее конца 2025 года.

В правительстве Германии анонсировали встречу тет-а-тет между канцлером Фридрихом Мерцом и Зеленским. Лидеры обсудят вопросы экономики и обменяются мнениями о ходе мирных переговоров.

Юг Украины без света

В ночь на 13 декабря Россия совершила очередной комбинированный удар по Украине. Для атаки враг применял дроны и различные типы ракет.

Под обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура преимущественно южных областей. Без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Наибольшие последствия зафиксированы в Одессе и области. В ночь на 14 декабря Одесская область вновь подверглась атаке.

Лукашенко помиловал политзаключенных

В субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди вышедших на волю - бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, оппозиционерка Мария Колесникова и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных есть и 5 украинцев. К слову, 114 помилованных были отправлены в Украину, включая Бабарико и Колесникову. В воскресенье оба оппозиционера дали брифинг прессе.

Россия вновь недосчиталась НПЗ

Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд военных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

В Генштабе ВСУ добавили, что в результате ударов по НПЗ и нефтебазе начались пожары.

Россия не может захватить Покровск

В пятницу в центр Покровска прибыл российский пропагандист Владимир Соловьев. Держа в руках триколор он объявил о полной оккупации города.

Однако 7 корпус ДШВ это опроверг. По словам военных, у врага не получается прорвать оборону на севере городе. Также они показали видео, как сбили дроном российский флаг.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже выступил с заявлением. Он сообщил, что за последние недели ВСУ освободили 16 квадратных километров в Покровске.

Теракт в Австралии в день Хануки

В воскресенье в австралийском Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Погибли и пострадали десятки человек.

К вечеру стало известно, что количество погибших возросло до 16, среди них - ребенок. Еще 40 человек были госпитализированы с ранениями.