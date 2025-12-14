В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский

Украина и США рассматривают рамочный мирный план из 20 пунктов, в конце которого говорится о прекращении огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного, но практически действенного решения, которое может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле.

"Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный план рамочный, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит безусловно ситуацию с безопасностью на земле", - ответил президент.

Он отметил, что в настоящее время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности, ценности и уважение к международному праву, россияне должны были быть осуждены.

"И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло. Это было только на словах. И поэтому на сегодня мы хотим не повторения войны после прекращения огня. И поэтому хотим юридически обязывающих гарантий. Не Будапештский меморандум, а юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина проводит такие консультации с США.

"Когда они говорят, что у нас будет что-то на зеркальное 5 статьи НАТО, то мы понимаем, как Соединенные Штаты Америки в случае повторной агрессии России должны реагировать. И это, еще раз подчеркиваю, для нас важно, чтобы было поддержано Конгрессом США", - добавил президент.