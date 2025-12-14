ua en ru
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский

Воскресенье 14 декабря 2025 15:14
UA EN RU
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США рассматривают рамочный мирный план из 20 пунктов, в конце которого говорится о прекращении огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина на саммите с США в Берлине возможность достижения промежуточного, но практически действенного решения, которое может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле.

"Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный план рамочный, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит безусловно ситуацию с безопасностью на земле", - ответил президент.

Он отметил, что в настоящее время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что, если говорить о честности, ценности и уважение к международному праву, россияне должны были быть осуждены.

"И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло. Это было только на словах. И поэтому на сегодня мы хотим не повторения войны после прекращения огня. И поэтому хотим юридически обязывающих гарантий. Не Будапештский меморандум, а юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина проводит такие консультации с США.

"Когда они говорят, что у нас будет что-то на зеркальное 5 статьи НАТО, то мы понимаем, как Соединенные Штаты Америки в случае повторной агрессии России должны реагировать. И это, еще раз подчеркиваю, для нас важно, чтобы было поддержано Конгрессом США", - добавил президент.

Мирный план США и встреча в Берлине

Напомним, США, Украина и Европа продолжают работать над мирным планом.

Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.

На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО.

По словам источника издания, США считают прогрессом заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории.

В эти выходные Трамп направил в Берлин своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы тот встретился с Зеленским и лидерами Европы. Как заявляется, Белый дом хочет достичь мирного соглашения до конца года.

