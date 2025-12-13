ua en ru
Обесточивание в шести регионах: что происходит с энергосистемой Украины после атаки РФ

Украина, Суббота 13 декабря 2025 10:14
Обесточивание в шести регионах: что происходит с энергосистемой Украины после атаки РФ Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

В результате обстрелов на утро обесточенными остаются потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Украине развернули антикризисный штаб после атаки РФ по энергетике

Для ликвидации последствий ударов в южных регионах страны развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры. К его работе привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Возглавил штаб заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Энергетики будут работать над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех абонентов.

Также в ведомстве сообщили, что 13 декабря во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме этого, продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Обстрел Украины 13 декабря

В ночь на субботу, 13 декабря, Россия осуществила мощнейшую атаку по югу Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Основным объектом ударов стала критическая и промышленная инфраструктура Николаевской области. Атака ракетами и дронами продолжалась как минимум до 08:40.

В результате обстрела обесточен ряд населенных пунктов Баштанского и Николаевского районов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения, данных о пострадавших нет.

Из-за проблем со светом в Николаеве общественный транспорт временно курсирует с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

