Обесточивание в шести регионах: что происходит с энергосистемой Украины после атаки РФ

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

В результате обстрелов на утро обесточенными остаются потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Украине развернули антикризисный штаб после атаки РФ по энергетике

Для ликвидации последствий ударов в южных регионах страны развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры. К его работе привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Возглавил штаб заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Энергетики будут работать над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех абонентов.

Также в ведомстве сообщили, что 13 декабря во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме этого, продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.