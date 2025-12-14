ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Берлине началась встреча Зеленского с командой Трампа

Воскресенье 14 декабря 2025 17:41
UA EN RU
В Берлине началась встреча Зеленского с командой Трампа Фото: Владимир Зеленский на переговорах в Берлине (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями Трампа по вопросу завершению войны. Стороны вновь продолжают работу над мирным планом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и западные СМИ.

Как пишут медиа, Зеленского, украинскую делегацию, а также спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера - встретил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Встреча проходит в здании федерального канцлера в Берлине. Президент Украины уже подтвердил начало переговоров.

"Начали встречу", - написал он в Telegram.

За пару часов до переговоров Зеленский сообщил, что работа идет над каждым пунктов драфта.

"Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир. Рассчитываем, что партнеры тоже и в дальнейшем будут работать конструктивно", - говорилось его в посте.

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже почти на протяжении месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был явно в пользу России.

На днях была информация, что стороны обсуждают сейчас три ключевых инициативы, а именно: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, который определяет принципы послевоенного восстановления.

Самым сложным на данный момент является вопрос территорий, поскольку Вашингтон требует отдать Донбасс, но Украине отвергает подобные предложения.

В то же Зеленский сегодня рассказал, что США предложили компромисс - ВСУ выйдут из Донбасса, а армия РФ "не будет заходить на части нашего Востока". Однако президент считает, что если украинские войска должны отходить, то и аналогично должны поступить россияне. По словам Зеленского, на этот момент у США нет пока ответа.

Также в СМИ была информация, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии статьи 5 НАТО. Зеленский комментируя эту тему отметил, что наша страна с самого начала хотела вступить в НАТО, но этого не хотят партнеры в США и Европе. По этой причине он сказал, что двухсторонние гарантии безопасности от США, а также от европейских партнеров и других стран - это уже является компромисс со стороны Украины.

Стоит добавить, что Украина совместно с европейскими партнерами доработала собственное видение мирного урегулирования и отправила план в США. По состоянию на 14 декабря, как сказал президент, Украина еще не получила официальной реакции от США.

Встреча в Берлине

Напомним, что 13 декабря в Париже должна была пройти встреча между Украиной, США и Европой по поводу мирного плана. Однако по неизвестной причине ее отменили.

Сразу после этого в СМИ появилась информация, что в эти выходные, и как стало известно - именно сегодня, идет встреча в Берлине между Украиной и США. Кроме того, будут переговоры с европейскими партнерами. По данным WSJ, Белый дом намерен достичь мирной сделки по Украине до конца 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине мирный план США
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе