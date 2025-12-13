Благодаря помощи США еще пятерых украинцев отпустили из Беларуси, - Зеленский
Белорусский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко по договоренности с США освободил ряд политзаключенных, среди которых - пятеро граждан Украины. Они возвращаются домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложил о подготовке спецмероприятий для освобождения украинских граждан, которые были в заключении на территории Беларуси.
"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничества наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - отметил президент.
Зеленский добавил, что поручил ГУР и другим службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу на направлении освобождения украинских военнопленных, которые находятся в России.
"Чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных. Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену", - отметил он.
Тем временем в Беларуси подтвердили, что по договоренности с США освобождают 123 политических заключенных, которых бросил за решетку режим Лукашенко. Подтверждение опубликовали каналы, неофициально связанные с самопровозглашенным президентом. Освобождение связали с отменой санкций против калийной промышленности Беларуси.
"Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан разных стран, осужденных в соответствии с законами Республики Беларусь за совершение преступлений различной направленности", - написал один из каналов.
В целом, заявили там, за последнее время благодаря усилиям других государств из застенков режима Лукашенко освободили 156 человек. Среди них гражданами Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.
Добавим, что 13 декабря Соединенные Штаты Америки приняли решение снять санкции с белорусского калия. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Беларуси Джон Коул.
Санкции против государственного предприятия "Беларуськалий" США ввели в августе 2021 года, после окончательных разгонов белорусскими силовиками митингов против Лукашенко и из-за многочисленных арестов, пыток и заключения представителей демократических сил страны. До введения санкций Беларусь занимала около 20% мирового рынка калийных удобрений, а их экспорт составлял более 20% общего экспорта страны.