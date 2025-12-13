Мир до конца года: Трамп направит Уиткоффа на встречу с Зеленским и лидерами Европы, - WSJ
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие имеет ключевое значение на фоне стремления Белого дома достичь мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wll Street Journal.
Как сообщают источники, решение направить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по американскому мирному плану, свидетельствует об активизации усилий США по уменьшению разногласий между Киевом и Вашингтоном. В воскресенье и понедельник он также проведет отдельные встречи с представителями Франции, Великобритании и Германии.
Ожидается, что в берлинской встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также профильные советники по вопросам Украины.
Трамп обещал отправить кого-то только когда будет прогресс
В Белом доме заявили недавно, что президент США Дональд Трамп согласится направить своего официального представителя только при условии "достаточного прогресса" в мирных переговорах. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что Трамп "устал от встреч ради самих встреч".
Изначально европейские лидеры рассчитывали организовать личную встречу с Трампом в Европе, чтобы обсудить предложенные ими изменения к американскому мирному плану.
Есть ли консенсус по мирному плану
Переговоры проходят на фоне ответа Украины и ее союзников на инициативы США. По словам источников, остаются серьезные противоречия, в частности относительно украинских территорий, на которые претендует Москва, но от уступок чем Киев отказывается.
Вашингтон оказывает давление на Украину и Россию с целью принятия предложенного плана, используя подход, подобный тому, что применялся при достижении перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В то же время в США и Европе растут опасения, что план предусматривает для Украины значительно большие уступки, чем для России.
Накануне Владимир Зеленский отверг американское предложение о выводе украинских войск из Донбасса для создания там "свободной экономической зоны". Ранее в Киеве также заявляли, что предложенный США план предусматривает ограничение численности ВСУ и не содержит ряда формулировок, которые были в предыдущих версиях документа. Отдельно Украина настаивает на вступлении в ЕС в начале 2027 года.
Трамп снова раскритиковал Зеленского
Президент США Дональд Трамп снова публично раскритиковал Зеленского, заявив, что тот якобы не ознакомился с предыдущим вариантом мирного плана, и фактически не дал сигналов о готовности пересмотреть условия Вашингтона.
По информации источников, телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами на этой неделе был напряженным. В частности, он призвал Берлин, Париж и Лондон давить на Зеленского, чтобы тот согласился на условия США, которые предусматривают территориальные уступки и ограничения украинских вооруженных сил.
На этом фоне Зеленский в пятницу совершил неанонсированный визит в Купянск, где записал видеообращение в поддержку украинских военных. Он подчеркнул, что заявления России о контроле над городом не соответствуют реальности.
На каком этапе мирные переговоры
Напомним, у Трампа действительно недавно заявляли, что американский лидер уже устал от ряда переговоров и США отправят своего представителя на очередную встречу только в случае, если будет прогресс по мирному соглашению.
Как сообщалось, европейские лидеры захотели встречи с Трампом и президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия пройдет в Берлине.
Как известно, представленный Вашингтоном мирный план уже неоднократно был доработан Европой, Украиной и США. Москва, в свою очередь, не воспринимает новую версию плана и до сих пор настаивает на неприемлемых для Киева положениях. В частности, речь идет о выводе ВСУ с Донбасса, сокращении численности армии Украины и других чувствительных для Киева вопросах.