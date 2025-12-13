ua en ru
Мир до конца года: Трамп направит Уиткоффа на встречу с Зеленским и лидерами Европы, - WSJ

Суббота 13 декабря 2025 05:45
Мир до конца года: Трамп направит Уиткоффа на встречу с Зеленским и лидерами Европы, - WSJ Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие имеет ключевое значение на фоне стремления Белого дома достичь мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wll Street Journal.

Как сообщают источники, решение направить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по американскому мирному плану, свидетельствует об активизации усилий США по уменьшению разногласий между Киевом и Вашингтоном. В воскресенье и понедельник он также проведет отдельные встречи с представителями Франции, Великобритании и Германии.

Ожидается, что в берлинской встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также профильные советники по вопросам Украины.

Трамп обещал отправить кого-то только когда будет прогресс

В Белом доме заявили недавно, что президент США Дональд Трамп согласится направить своего официального представителя только при условии "достаточного прогресса" в мирных переговорах. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что Трамп "устал от встреч ради самих встреч".

Изначально европейские лидеры рассчитывали организовать личную встречу с Трампом в Европе, чтобы обсудить предложенные ими изменения к американскому мирному плану.

Есть ли консенсус по мирному плану

Переговоры проходят на фоне ответа Украины и ее союзников на инициативы США. По словам источников, остаются серьезные противоречия, в частности относительно украинских территорий, на которые претендует Москва, но от уступок чем Киев отказывается.

Вашингтон оказывает давление на Украину и Россию с целью принятия предложенного плана, используя подход, подобный тому, что применялся при достижении перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В то же время в США и Европе растут опасения, что план предусматривает для Украины значительно большие уступки, чем для России.

Накануне Владимир Зеленский отверг американское предложение о выводе украинских войск из Донбасса для создания там "свободной экономической зоны". Ранее в Киеве также заявляли, что предложенный США план предусматривает ограничение численности ВСУ и не содержит ряда формулировок, которые были в предыдущих версиях документа. Отдельно Украина настаивает на вступлении в ЕС в начале 2027 года.

Трамп снова раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп снова публично раскритиковал Зеленского, заявив, что тот якобы не ознакомился с предыдущим вариантом мирного плана, и фактически не дал сигналов о готовности пересмотреть условия Вашингтона.

По информации источников, телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами на этой неделе был напряженным. В частности, он призвал Берлин, Париж и Лондон давить на Зеленского, чтобы тот согласился на условия США, которые предусматривают территориальные уступки и ограничения украинских вооруженных сил.

На этом фоне Зеленский в пятницу совершил неанонсированный визит в Купянск, где записал видеообращение в поддержку украинских военных. Он подчеркнул, что заявления России о контроле над городом не соответствуют реальности.

На каком этапе мирные переговоры

Напомним, у Трампа действительно недавно заявляли, что американский лидер уже устал от ряда переговоров и США отправят своего представителя на очередную встречу только в случае, если будет прогресс по мирному соглашению.

Как сообщалось, европейские лидеры захотели встречи с Трампом и президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия пройдет в Берлине.

Как известно, представленный Вашингтоном мирный план уже неоднократно был доработан Европой, Украиной и США. Москва, в свою очередь, не воспринимает новую версию плана и до сих пор настаивает на неприемлемых для Киева положениях. В частности, речь идет о выводе ВСУ с Донбасса, сокращении численности армии Украины и других чувствительных для Киева вопросах.

