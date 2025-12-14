Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов врага, - Генштаб
Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"В рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения логистического обеспечения воинских частей российских оккупационных войск, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ)", - говорится в сообщении.
В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.
Также нанесены удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях Украины.
Так, в Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".
На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.
Кроме того, на ВОТ украинского Крыма, наши воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е.
Степень повреждений уточняется.