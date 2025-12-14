ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов врага, - Генштаб

Воскресенье 14 декабря 2025 11:54
UA EN RU
Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов врага, - Генштаб Иллюстративное фото: Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу в Урюпинске и ряд объектов врага на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения логистического обеспечения воинских частей российских оккупационных войск, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ)", - говорится в сообщении.

В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.

Силы обороны поразили Афипский НПЗ, нефтебазу и еще ряд объектов врага, - Генштаб

Также нанесены удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

Кроме того, на ВОТ украинского Крыма, наши воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е.

Степень повреждений уточняется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе