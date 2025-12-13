Летели "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты "Калибр": что известно об атаке на Одессу

Российская Федерация в ночь на субботу, 2 сентября, массированно атаковала ракетами Одессу, область и ряд других городов. Враг бил несколько раз, сейчас уже известно о блэкауте.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе россиян.

Главное:

враг запустил дроны, "Калибры", баллистику и "Кинжалы";

в Одессе возникли перебои со светом и водой;

в сети пишут, что частичный блэкаут возник в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, с началом новых суток в направлении Одессы летели несколько групп ударных дронов. Уже в 00:20 в городе прогремели взрывы. Параллельно в СМИ писали, что взрывы были слышны в Днепре.

Начиная с 00:40 для ряда областей существовала ракетная опасность. Впоследствии через Херсонскую область и из акватории Черного моря полетели крылатые ракеты "Калибр".

Вражеские цели держали курс на Одессу, Николаев и ряд других населенных пунктов Одесской области. Кроме того, параллельно в 01:30 в направлении Одессы фиксировались пуски баллистики. В этот момент в обоих городах прогремели взрывы.

Также россияне за эту ночь трижды поднимали в небо самолеты МиГ-31К, а именно в 01:11, 02:24 и 02:58. Именно после второго взлета Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски аэробаллистических ракет "Кинжал", которые держали курс в направлении Одесской области.

После этого в Одессе и Кропивницком были слышны взрывы. Судя по этому, это был первый случай за всю войну, или первый ориентировочно с мая 2022 года, когда РФ применила "Кинжал" для удара по Одесской области.

Отметим, что на фоне ракетной атаки взрывы были слышны также в Подольске Одесской области.

Первые последствия атаки РФ по Одессе

По данным РБК-Украина, после дроновой и ракетной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой.

В то же время на сайте ДТЭК указано, что свет из-за локальной аварии в сети исчез в части Одесского, Пересыпского и Приморского районов.





Относительно других последствий в Одессе или области, пока официально пока ничего неизвестно.

Последствия в других регионах

В сети этой ночью была информация, что в Кривом Роге зафиксированы скачки напряжения до 160В, а в Херсонской и Николаевской областях частичный блэкаут. Это произошло на фоне ракетной атаки.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.